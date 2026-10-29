Samsung verzeichnet Rekordgewinne. (AP / Lee Jin-man)

Zwischen Juli und September wurde ein Plus von rund 72 Milliarden Euro verzeichnet. Im Quartalsbericht hieß es, vor allem die Nachfrage nach Servern habe zu dem Anstieg geführt. Samsung stellt unter anderem Speicherchips für KI-Anwendungen her.

Auch andere Technologie-Unternehmen verzeichneten Gewinne aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rechenzentren. An den Börsen gibt es jedoch schwankende Kursentwicklungen, da es Zweifel an der Nachhaltigkeit der Entwicklung gibt. Investoren befürchten beispielsweise, dass die hohen Ausgaben für KI und Rechenzentren nicht die erhofften Gewinne abwerfen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.