Das Logo der „New York Times“ ist an der Fassade des Gebäudes in New York City. (AFP / ANGELA WEISS)

Ein Bundesrichter in Florida verwarf zwar den Großteil der Anträge, ließ das Verfahren aber grundsätzlich zu. 27 von 34 als verleumderisch beanstandete Aussagen wies er ab. Die New York Times nannte die Klage einen unbegründeten Angriff auf die Pressefreiheit. Penguin Random House teilte mit, der Verlag stehe zu dem betroffenen Buch und dessen Autoren. In dem Werk wird Trump als wenig erfolgreicher Geschäftsmann porträtiert, der das Vermögen seines Vaters verschwendet habe. Den Journalisten der New York Times wirft Trump vor, ihn im Wahlkampf 2024 mit falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. In den vergangenen zwei Jahren verklagte Trump mehrere Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung. Vor einer Woche ließ ein US-Bundesrichter ein Verfahren gegen den britischen Sender BBC zu.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.