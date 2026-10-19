Die Vorhersage:
Nach Nebelauflösung teils bewölkt, teils heiter oder sonnig. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen im Nordosten und Südwesten bewölkt, örtlich etwas Regen. Sonst nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter oder sonnig. Temperaturen 8 bis 17 Grad.
Nach Nebelauflösung teils bewölkt, teils heiter oder sonnig. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen im Nordosten und Südwesten bewölkt, örtlich etwas Regen. Sonst nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter oder sonnig. Temperaturen 8 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch stark bewölkt mit Regen. 9 bis 14 Grad.
Am Mittwoch stark bewölkt mit Regen. 9 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.