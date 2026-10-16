Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Heute früh gebietsweise Nebel. Tagsüber gering bewölkt oder sonnig. Im Westen und Nordwesten gegen Abend Regen. 15 bis 24 Grad. Am morgigen Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, an der Nordsee auch Gewitter. 10 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Osten etwas Sonne, örtlich auch Schauer. Im Westen und Südwesten viele Wolken und zeitweise Regen. 7 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.