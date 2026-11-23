Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts unterschiedlich bewölkt, im Nordosten und Osten Regen- oder Schneeschauer. Gebietsweise Nebel. Im Südwesten und im Alpenvorland bis in tiefere Lagen Schnee. Tiefstwerte plus 2 bis minus 5 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen freundliche Abschnitte, im Osten bewölkt und Regen- oder Schneeschauer. Im Süden abklingende Schneefälle. Temperaturen 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von der Mitte bis in den Südosten sonnig, sonst bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. Im Nordosten und Osten leichte Schneeschauer. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.