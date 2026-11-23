Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Osten bewölkt mit Regen- oder Schneeschauern, im Süden abklingende Schneefälle. Sonst teils Hochnebel, teils längere sonnig Abschnitte. Lediglich an der Nordsee einzelne Schauer. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen von der Mitte bis in den Südosten sonnig, sonst bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. Im Nordosten und Osten vereinzelt leichte Schneeschauer. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Osten wolkig, von der Mitte bis in den Südosten Bayerns nach Nebelauflösung zeitweise sonnig. Im Südwesten und Süden stark bewölkt mit Regen oder Schneefall. Minus 2 bis plus 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.