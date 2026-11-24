Die Vorhersage:
Im Nordwesten teils ganztags neblig-trüb, im Westen und Süden nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel sonnig. Im Osten stärker bewölkt und vereinzelt leichte Schneeschauer, an der Ostsee Regen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Morgen verbreitet wolkig, an der Ostseeküste Schneeregenschauer, im Südwesten etwas Schnee. In der MItte zeitweise sonnig. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.
Im Nordwesten teils ganztags neblig-trüb, im Westen und Süden nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel sonnig. Im Osten stärker bewölkt und vereinzelt leichte Schneeschauer, an der Ostsee Regen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Morgen verbreitet wolkig, an der Ostseeküste Schneeregenschauer, im Südwesten etwas Schnee. In der MItte zeitweise sonnig. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag bewölkt, an den Küsten Schneeregen- oder Schneeschauer. Südlich der Donau zeitweise kräftiger Schneefall. Minus 3 bis plus 3 Grad.
Am Donnerstag bewölkt, an den Küsten Schneeregen- oder Schneeschauer. Südlich der Donau zeitweise kräftiger Schneefall. Minus 3 bis plus 3 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.