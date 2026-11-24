Die Vorhersage:
Im Nordwesten teils ganztags neblig-trüb, im Westen und Süden nach Nebelauflösung sonnig. Im Osten stärker bewölkt und vereinzelt leichte Schneeschauer, an der Ostsee Regen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Morgen im Norden und Osten sowie im Südwesten wolkig, an der Ostseeküste Schneeregenschauer. Sonst nach Nebelauflösung zeitweise sonnig. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.
Im Nordwesten teils ganztags neblig-trüb, im Westen und Süden nach Nebelauflösung sonnig. Im Osten stärker bewölkt und vereinzelt leichte Schneeschauer, an der Ostsee Regen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Morgen im Norden und Osten sowie im Südwesten wolkig, an der Ostseeküste Schneeregenschauer. Sonst nach Nebelauflösung zeitweise sonnig. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag überwiegend bewölkt. In der Südosthälfte zeitweise leichter Schneegriesel, in Südostbayern etwas Schneefall. Minus 3 bis plus 3 Grad.
Am Donnerstag überwiegend bewölkt. In der Südosthälfte zeitweise leichter Schneegriesel, in Südostbayern etwas Schneefall. Minus 3 bis plus 3 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.