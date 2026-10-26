Die EU-Kommission warf dem chinesischen Online-Händler Temu vor, EU-Recht zu brechen. (picture alliance / NurPhoto / Nikos Pekiaridis)

Wie ein Sprecher der Kommission in Brüssel mitteilte, sagte Temu zu, seine Verbraucher künftig besser vor illegalen Produkten zu schützen. Dazu werde unter anderem der Algorithmus überprüft. Temu hat nun vier Monate Zeit für die Umsetzung der Maßnahmen. Andernfalls kann die EU-Kommission weitere Strafzahlungen verordnen.

Die EU-Kommission hatte Temu im Mai eine Strafe von 200 Millionen Euro auferlegt. Unter anderem warf sie der Online-Plattform vor, Produkte anzubieten, die Umweltgifte enthalten.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.