WTA Finals

Tennis-Profi Aryna Sabalenka wirft nach Punktverlust im Spiel gegen Elina Switolina enttäuscht ihren Schläger weg. (picture alliance / Visually / Cal Sport Media)

Laut Lippenlesern soll Sabalenka auf Russisch unter anderem "verdammte ukrainische Schlampe" gesagt haben. Die 28-Jährige gestand nun, dass sie mit ihrer Frustration anders hätte umgehen müssen. Sie entschuldige sich bei allen, die sie damit verletzt habe, schrieb Sabalenka. "Elina hat ein großartiges Match gespielt - und ich wünsche ihr für den weiteren Turnierverlauf alles Gute."

Ihr Kommentar habe sich nicht gegen Switolina gerichtet, sondern sei von einer Zuschauergruppe ausgelöst worden, die ihre Fehler lautstark und aggressiv bejubelt hätten. In diesem Moment habe sie emotional reagiert, erklärte die Belarussin bei Instagram.

Switolina: "Bei einigen unserer bisherigen Matches gab es auch schon unschöne Kommentare gegen mich."

Sabalenka war beim Saisonfinale in Indian Wells durch ein 3:6, 6:3, 1:6 gegen Switolina ausgeschieden. Die Ukrainerin reagierte auf die Stellungnahme ihrer Kontrahentin mit den Worten: "Wie wir sehen, sind hier sehr, sehr viele Ukrainer und sehr, sehr viele ukrainische Flaggen. Natürlich wollen sie, dass ich gerade dieses Match gewinne".

Switolina gewann auch ihr Halbfinale gegen Wimbledon-Siegerin Linda Noskova aus Tschechien mit 6:2, 6:1. Im Finale am Sonntag trifft die 32-jährige nun auf die 13 Jahre jüngere French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa aus Russland. Sie hatte sich in Indian Wells mit 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durchgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.