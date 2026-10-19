Teresa Präauer ist neben ihrer literarischen Arbeit auch als bildende Künstlerin tätig. (Martin Stöbich)

Die gemeinsam von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz vergebene Auszeichnung würdige eine Autorin, die "die deutschsprachige Literatur mit stilistischer Souveränität und einem unverwechselbaren Ton" bereichere, erklärte die Jury. Themen wie Identität, Zugehörigkeit und Erinnerung entfalte die Erzählerin "mit ebenso viel Leichtigkeit und Humor wie Tiefenschärfe".

Präauer wurde 1979 in Linz geboren. Sie lebt und arbeitet mittlerweile in Wien. Für ihren 2012 erschienenen Debütroman "Für den Herrscher aus Übersee" erhielt sie den ZDF-"aspekte"-Literaturpreis. Ihr Werk "Kochen im falschen Jahrhundert" stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2023. Ihr neuer Roman "Eine Liebe, zehn Tage" erscheint im Frühjahr 2027.

Ein Jahr Wohnrecht in der Mainzer Altstadt

Der Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis wird seit 1985 jährlich vergeben. Die Geehrten dürfen für ein Jahr in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt wohnen und zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl produzieren.

Aktueller Stadtschreiber ist der Schriftsteller und Mitbegründer der Band "Element of Crime", Sven Regener.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.