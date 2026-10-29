In Haiti wurde seit 2016 nicht mehr gewählt. (Archivbild aus Port-au-Prince) (dpa / AP / Odelyn Joseph)

Der Wahlrat des Karibikstaates gab bekannt, dass die erste Runde der Abstimmung nun Mitte Juli kommenden Jahres stattfinden soll. Ursprünglich war ein Termin vor Jahreswechsel angestrebt worden. Die Durchführung einer Wahl gilt derzeit als kaum realisierbar, da kriminelle Banden weite Teile der Hauptstadt Port-au-Prince kontrollieren. Die letzte Präsidentschaftswahl in Haiti fand 2016 statt. Wahlsieger Moïse war 2021 ermordet worden.

Die Regierung von El Salvador kündigte zudem an, 2.000 Soldaten nach Haiti zu entsenden. Sie sollen nach vier Ingenieuren aus El Salvador suchen, die seit einem Bandenangriff vor einer Woche als vermisst gelten. Unklar ist, ob der Einsatz als Teil der UNO-gestützten internationalen Schutztruppe erfolgen wird.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.