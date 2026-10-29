Vereinigte Arabische Emirate

Der indische Smit Machchhar (links) wird geehrt. (AFP / ABDULLA AL-BEDWAWI)

Die Zeremonie in Dubai wurde von Präsident Scheich bin Zayed geleitet. Der Vorfall ereignete sich Ende September. Der aus Indien stammende Pilot hatte sich gegen den Angriff zur Wehr setzen können. Dabei wurde er schwer verletzt. Sein Einsatz ermöglichte das Eingreifen von Passagieren. Dies verhinderte den Ermittlern zufolge, dass der Co-Pilot das Flugzeug in Tel Aviv gezielt zum Absturz bringen konnte.

Nachdem der Co-Pilot überwältigt worden war, konnte ein Reservepilot die Maschine in Saudi-Arabien notlanden. Die Generalstaatsanwaltschaft Abu-Dhabi spricht von einem versuchten Terrorakt.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.