Wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte, wird eine weitere Produktionshalle errichtet. Dort sollen perspektivisch bis zu eine Million selbstfahrende Autos montiert werden. Der Baubeginn sei für die erste Jahreshälfte 2027 geplant, die Produktion solle 2029 anlaufen. Mit dem geplanten Fabrikausbau würden viele neue Arbeitsplätze geschaffen.
Ministerpräsident Woidke sprach von einem großen Tag für Brandenburg. Dies sei ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.