Bestätigung durch Musk

Chef beider Untern ehmen: Elon Musk - hier beim Weltwirtschaftsforum in Davos. (picture alliance / Anadolu / Harun Ozalp)

Der Tech-Milliardär und Großaktionär beider Unternehmen, Musk, sagte in einer Videokonferenz, Tesla und SpaceX hätten dafür auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse gebildet. Er selbst sei wegen möglicher Interessenskonflikte nicht daran beteiligt. Musk fügte hinzu, ein solches Zusammengehen wäre aus seiner Sicht eine gute Idee. Es verwies allerdings darauf, dass für einen solchen Schritt die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktionäre notwendig wäre.

Über eine Fusion von Tesla und SpaceX wird schon länger spekuliert. Musk will Tesla auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter umstellen. SpaceX verdient inzwischen Geld vor allem mit dem Satelliteninternet-Dienst Starlink und mit KI-Rechenzentren.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.