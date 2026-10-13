Fußball
Testspiel: DFB-Frauen besiegen Japan knapp

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat in Bremen einen weiteren Testspielerfolg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Christian Wück, der auf viele Stammkräfte verzichten

    Das Bild zeigt eine Jubelszene während des Spiels. Klara Bühl läuft vornewege und streckt die Arme nach oben. Franziska Klett läuft hinter ihr her.
    Klara Bühl und Franziska Kett beim Torjubel zum 2:1 (picture alliance / nordphoto GmbH / Nordphoto / Memmler)
    musste, setzte sich mit 2:1 gegen Japan durch.
    Japan ging durch Momoko Tanikawa (15.) zunächst in Führung, ehe Deutschland durch die Treffer der Bayern-Spielerinnen Linda Dallmann (28.) und Klara Bühl (73.) das Spiel drehte.
    In der Weltrangliste steht Japan auf Platz fünf und damit nur zwei Ränge hinter der DFB-Auswahl.
    Deutschland hatte am Freitag auch das Testspiel gegen Australien in Karlsruhe 4:2 gewonnen.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.