musste, setzte sich mit 2:1 gegen Japan durch.
Japan ging durch Momoko Tanikawa (15.) zunächst in Führung, ehe Deutschland durch die Treffer der Bayern-Spielerinnen Linda Dallmann (28.) und Klara Bühl (73.) das Spiel drehte.
In der Weltrangliste steht Japan auf Platz fünf und damit nur zwei Ränge hinter der DFB-Auswahl.
In der Weltrangliste steht Japan auf Platz fünf und damit nur zwei Ränge hinter der DFB-Auswahl.
Deutschland hatte am Freitag auch das Testspiel gegen Australien in Karlsruhe 4:2 gewonnen.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.