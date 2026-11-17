Dies gab der thüringische Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, Petschner, in Erfurt bekannt. Demnach sollen die Schüler von August des kommenden Jahres an eine Prüfung in Gebärdensprache statt in Englisch ablegen können. Petschner begrüßte den Vorstoß von Bildungsminister Tischner von der CDU. Damit werde eine Benachteiligung hörbehinderter Kinder und Jugendlicher beim Zugang zu Schulabschlüssen abgebaut.
Petschner forderte zugleich, das Angebot auch für hörende Schülerinnen und Schüler zu öffnen. Dazu gehörten etwa Kinder hörbehinderter Eltern sowie Jugendliche, die Gebärdensprache aus Interesse lernen wollten.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.