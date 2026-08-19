Richtungsstreit

Dies sei inakzeptabel und man werde eine schnelle und deutliche Antwort finden, sagte Schütz im Deutschlandfunk . Man werde nicht mitmachen, wenn sich jemand aus Machtkalkül mit Extremisten zusammentue. Die Bundesspitze habe den Gründungskonsens des BSW verlassen. Schütz kündigte eine politische Klärung nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt mit offenem Ausgang an. Parteigründerin Wagenknecht hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD nach der Wahl in Sachsen-Anhalt angedeutet, falls es das BSW in den Landtag schafft.
Zwischen dem BSW in Thüringen und dem Bundesvorstand gibt es seit Längerem Differenzen. Die Parteispitze forderte den Landesverband zuletzt auf, die Koalition mit CDU und SPD in Erfurt zu verlassen. Begründet wurde dies mit dem Entzug des Doktortitels von Ministerpräsident Voigt. Die Landtagsfraktion entschied sich aber für den Verbleib.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.