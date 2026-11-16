Wetter
Tiefausläufer bringen mildes, aber auch nasses und windiges Wetter

Der Wetterbericht, die Lage: Von Westen her ziehen immer wieder Tiefausläufer über Deutschland hinweg. Sie bringen mildes, aber auch nasses und windiges Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Überwiegend stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Von Westen her Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen von der Südwesthälfte aus nordostwärts ausweitender teils kräftiger Regen, später im Westen und Südwesten in Schauer übergehend. Temperaturen von 4 bis 6 Grad im Norden bis 18 Grad im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch stark bewölkt mit Schauern bei 8 bis 15 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.