Wetter

Tiefausläufer bringen mildes, aber auch nasses und windiges Wetter

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten größere Auflockerungen. Sonst viele Wolken und teils kräftiger Regen. Tiefstwerte zwischen 9 Grad am Oberrhein und bis nahe 0 Grad im Norden. Weiterhin sehr windig. Morgen von der Südwesthälfte aus Nordosten teils kräftiger Regen, später im Westen und Südwesten in Schauer übergehend. Temperaturen 4 bis 18 Grad.