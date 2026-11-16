Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch stark bewölkt mit Schauern bei 8 bis 15 Grad.
Am Mittwoch stark bewölkt mit Schauern bei 8 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten größere Auflockerungen. Sonst viele Wolken und teils kräftiger Regen. Tiefstwerte zwischen 9 Grad am Oberrhein und bis nahe 0 Grad im Norden. Weiterhin sehr windig. Morgen von der Südwesthälfte aus Nordosten teils kräftiger Regen, später im Westen und Südwesten in Schauer übergehend. Temperaturen 4 bis 18 Grad.