Die Vorhersage:
Nachts im Westen und in der Mitte zeitweise leichter Regen. Im Osten wolkig oder gering bewölkt und gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen nachlassender Regen und auflockernde Bewölkung, nachmittags und abends einzelne Schauer. Im Osten Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
Nachts im Westen und in der Mitte zeitweise leichter Regen. Im Osten wolkig oder gering bewölkt und gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen nachlassender Regen und auflockernde Bewölkung, nachmittags und abends einzelne Schauer. Im Osten Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag bewölkt, in der Nordwesthälfte etwas Regen oder einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden sonnige Abschnitte. Im Osten nachlassende Niederschläge. 9 bis 16 Grad.
Am Donnerstag bewölkt, in der Nordwesthälfte etwas Regen oder einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden sonnige Abschnitte. Im Osten nachlassende Niederschläge. 9 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.