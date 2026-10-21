Wetter
Tiefausläufer gestalten das Wetter unbeständig

Der Wetterbericht, die Lage: Das Hochdruckgebiet über Skandinavien und Russland zieht sich langsam zurück. Von Südwesten leiten Teifausläufer eine Phase unbeständigen Wetters ein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Westen und in der Mitte zeitweise leichter Regen. Im Osten wolkig oder gering bewölkt und gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen nachlassender Regen und auflockernde Bewölkung, nachmittags und abends einzelne Schauer. Im Osten Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag bewölkt, in der Nordwesthälfte etwas Regen oder einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden sonnige Abschnitte. Im Osten nachlassende Niederschläge. 9 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.