Wetter
Tiefausläufer gestalten das Wetter unbeständig

Der Wetterbericht, die Lage: Das Hochdruckgebiet über Skandinavien und Russland zieht sich langsam zurück. Von Südwesten leiten Teifausläufer eine Phase unbeständigen Wetters ein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Westen nachlassender Regen und auflockernde Bewölkung, nachmittags und abends einzelne Schauer. Im Osten Regen. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Morgen bewölkt, in der Nordwesthälfte etwas Regen oder einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden sonnige Abschnitte. Im Osten nachlassende Niederschläge. Temperaturen 9 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag bewölkt. Von Westen nach Osten ausbreitender Regen, später im Westen Schauer. 9 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.