Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Westen nachlassender Regen und auflockernde Bewölkung, nachmittags und abends einzelne Schauer. Im Osten Regen. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Morgen bewölkt, in der Nordwesthälfte etwas Regen oder einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden sonnige Abschnitte. Im Osten nachlassende Niederschläge. Temperaturen 9 bis 16 Grad.
Im Nordwesten und Westen nachlassender Regen und auflockernde Bewölkung, nachmittags und abends einzelne Schauer. Im Osten Regen. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Morgen bewölkt, in der Nordwesthälfte etwas Regen oder einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden sonnige Abschnitte. Im Osten nachlassende Niederschläge. Temperaturen 9 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag bewölkt. Von Westen nach Osten ausbreitender Regen, später im Westen Schauer. 9 bis 16 Grad.
Am Freitag bewölkt. Von Westen nach Osten ausbreitender Regen, später im Westen Schauer. 9 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.