Videoüberwachung in Schlachthöfen

Der Bundestag hat eine Pflicht zur Videoüberwachung in größeren Schlachthöfen beschlossen. (dpa-Bildfunk / Mohssen Assanimoghaddam)

Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes werden größere Schlachtbetriebe ab dem 1. Januar 2027 zur Videoüberwachung verpflichtet. Die Regelung gilt für Unternehmen, die jährlich mehr als 1.000 Rinder, 5.000 Schweine oder 150.000 Hühner, Puten oder Kaninchen schlachten. Damit sollen rund 90 Prozent aller Schlachtungen in Deutschland erfasst werden. Für die technische Umsetzung gilt eine Übergangsfrist von einem Jahr. Bei kleineren Betrieben können die Behörden Kameras anordnen, wenn es konkrete Hinweise auf Verstöße gegen den Tierschutz gibt.

Die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch hält die Regelung für nicht ausreichend, um Tierleid zu verhindern. Kameras könnten Missstände zwar sichtbar machen, die strukturellen Probleme in den Schlachthöfen aber nicht beheben, sagte die Sprecherin der Organisation, Schubert, im Deutschlandfunk . Viele Tiere würden dennoch vor ihrer Tötung misshandelt. Schubert verwies auf bereits bestehende Videoanlagen in Großbetrieben. Bei der hohen Anzahl von Tötungen gebe es keine Zeit, indivudell auf verletzte Tiere einzugehen. Wenn ein Schwein aus Panik nicht weiterlaufen will, werde es eben geschlagen, damit der Schlachtbetrieb weiterlaufe.

Tierschützer fordern konsequentere Kontrollen

Animal Rights Watch fordert deshalb eine Ausweitung der Videoüberwachung. Auch die CO2-Betäubungsschächte in den Schlachtbetrieben sollten mit Kameras überwacht werden. Schubert bezeichnete die Praxis der Betäubung mit Gas als brutal. Gleichzeitig müssten die Veterinärämter bei dokumentierten Verstößen konsequenter eingreifen. Dazu hätten diese aber zu wenig Personal. Zudem könne bei der zu erwartenden Datenmenge sämtliches Videomaterial gar nicht vollständig ausgewertet werden.

Auch Grünen und Linken geht die beschlossene Gesetzesänderung nicht weit genug. Sie fordern eine flächendeckende Videoüberwachung, auch in kleineren Betrieben. Die AfD kritisierte dagegen zusätzliche Kosten und Bürokratie für die Unternehmen.

Start des Tierhaltungslogos erneut verschoben

Neben der Videoüberwachung beschloss der Bundestag auch eine weitere Verschiebung des staatlichen Tierhaltungslogos für Fleisch. Die verpflichtende Kennzeichnung soll nun erst zum 1. Oktober 2027 starten. Ursprünglich war sie für August 2025 vorgesehen. Sie wurde bereits auf März 2026 und später auf Januar 2027 verschoben.

Mit dem Logo sollen Verbraucher erkennen können, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten wurden. Das bisherige System umfasst fünf Stufen – von den gesetzlichen Mindestanforderungen im Stall bis zur Bio-Haltung. Die Bundesregierung will die Kennzeichnung jedoch überarbeiten. Sie soll künftig auch für Fleisch in Restaurants und für importierte Produkte gelten. Gegen die geplanten Änderungen hat die EU-Kommission Einwände erhoben.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.