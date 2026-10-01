Geplante Hinrichtung

Nach Darstellung der Anwälte der verurteilten Mörderin lebte die 50-Jährige auch nach der Verabreichung zweier Giftspritzen zunächst noch. Der zuständige Richter habe mitgeteilt, dass sie nicht für tot erklärt wurde. Die Justizvollzugsbehörde habe die medizinische Notfallversorgung und den Transport in ein Krankenhaus angeordnet.
Pike war 1996 für den Mord an einer damals 19-jährigen Bekannten zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.