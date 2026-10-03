Eine Hinrichtungszelle in einem Gefängnis in den USA (Symbolbild). (picture alliance / AP Photo / Pat Sullivan)

Das teilten die Anwälte der 50-Jährigen mit, die zuvor zwei Giftspritzen überlebt hatte. Pike befinde sich weiterhin in Lebensgefahr und werde in einem Krankenhaus im Raum Nashville behandelt, hieß es. Pike sollte am Mittwochabend im US-Bundesstaat Tennessee als erste Frau seit mehr als 200 Jahren hingerichtet werden. Die Frau war 1996 für den Mord an einer damals 19-jährigen Bekannten zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.