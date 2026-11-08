Nach den Schüssen in Krakau. (PAP / dpa / Art Service)

Bei ⁠den Schüssen ⁠auf dem auch bei Touristen beliebten Marktplatz von Krakau wurden vier Frauen sowie zwei ​Männer getötet. Unter ihnen ist nach Regierungsangaben eine Person mit britischer Staatsangehörigkeit. Zudem gibt es mindestens 15 Verletzte, darunter auch Menschen aus Deutschland, Österreich, Portugal, Russland und Großbritannien.

Der ​Täter habe mit einer Langwaffe militärischer Bauart wahllos auf Passanten gefeuert. Er sei angeschossen und festgenommen worden, hieß es. Polens Innenminister Kierwinski sagte, alles deute darauf hin, dass der Schütze von rechtsextremer Ideologie beeinflusst sei. Präsident Nawrocki kündigte für heute und morgen eine landesweite Staatstrauer an.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.