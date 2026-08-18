Israelischer Luftangriff ein Café am Hafen von Gaza-Stadt (aPAimages / IMAGO / Hadi Daoud)

Diese hätten Angriffe auf israelische Soldaten in dem Küstengebiet geplant, teilte das Militär mit. Nach palästinensischen Angaben wurden sechs Menschen getötet und weitere 14 verletzt. Demnach soll bei dem israelischen Luftangriff ein Café am Hafen der Stadt getroffen worden sein.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es kommt aber immer wieder zu Angriffen. Die USA bemühen sich um einen Kompromiss, der die Entwaffnung der Hamas und einen schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus Gaza vorsieht. Sowohl Israels Ministerpräsident Netanjahu als auch die Hamas lehnen den US-Plan bislang ab.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.