Kiew wurde erneut von russischen Drohnen attackiert. (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Efrem Lukatsky / Efrem Lukatsky)

31 seien verletzt worden, teilten Behörden mit. Südlich von Kiew sowie im Bezirk Butscha und in der Stadt Kramatorsk kamen demnach insgesamt mindestens sieben Menschen ums Leben, darunter auch Zivilisten.

Im Raum Odessa wurden nach ukrainischen Angaben zudem drei Einrichtungen der Energieversorgung getroffen. Mehr als 30.000 Haushalte seien ohne Strom, teilte der Versorger mit.

Bei ukrainischen Angriffen in der von Russland besetzten Region Luhansk wurden nach russischen Angaben zwei Menschen getötet. Die Ukraine griff zudem eine Industrieanlage in Mitschurinsk 300 Kilometer südöstlich von Moskau.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.