Kanada
Tote und Verletzte bei Großbrand auf kanadischer Militärbasis

Auf einer Militärbasis in der ⁠kanadischen Provinz ⁠Alberta hat es einen Großbrand gegeben.

    Die Landesfahne von Kanada weht am blauen Himmel
    Die Fahne Kanadas (Archiv) (dpa-Zentralbild / Patrick Pleul )
    Premierminister Carney erklärte, ein schwerer Zwischenfall habe das Feuer auf dem ⁠Stützpunkt Wainwright ⁠ausgelöst. Die genaue Ursache ist noch unbekannt. Verteidigungsminister McGuinty teilte mit, es habe Tote und Verletzte gegeben.
    Wainwright liegt ‌etwa 210 Kilometer östlich von Edmonton. Das Feuer ​habe den Zaun des Stützpunktes überwunden und sich auf ein angrenzendes Gebiet ausgebreitet, hieß es. Der Stützpunkt Wainwright ist eine der meistgenutzten Armeebasen in Kanada.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.