Premierminister Carney erklärte, ein schwerer Zwischenfall habe das Feuer auf dem Stützpunkt Wainwright ausgelöst. Die genaue Ursache ist noch unbekannt. Verteidigungsminister McGuinty teilte mit, es habe Tote und Verletzte gegeben.
Wainwright liegt etwa 210 Kilometer östlich von Edmonton. Das Feuer habe den Zaun des Stützpunktes überwunden und sich auf ein angrenzendes Gebiet ausgebreitet, hieß es. Der Stützpunkt Wainwright ist eine der meistgenutzten Armeebasen in Kanada.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.