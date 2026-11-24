Wie der Verteidigungsrat der Region Saporischschja im Onlinedienst Telegram weiter mitteilte, wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs wurden unter anderem Appartements und Infrastruktur getroffen.
Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau, das Militär habe Drohnen-Kontrolleinrichtungen, Starlink-Satelliten-Terminals und andere militärische Ziele in der Region Sumy angegriffen. Dabei seien auch ukrainische Soldaten getötet worden.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.