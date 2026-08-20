Russischer Angriffskrieg

Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko erfolgte die Attacke durch Beschuss mit Raketen. Zeugen berichteten von mehr als einem Dutzend Explosionen. Die Behörden meldeten mindestens drei Todesopfer und rund 20 Verletzte. Zudem seien in mehreren Stadtteilen Wohnhäuser und andere Gebäude beschädigt worden sowie an verschiedenen Orten Brände ausgebrochen. Derweil wurde in einem Großteil des Landes Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Luftwaffe warnte neben ballistischen Raketen auch vor heranfliegenden Marschflugkörpern und Drohnen.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.