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In der südost-ukrainischen Stadt Saporischja wurden nach Behördenangaben drei Menschen bei einer Attacke auf ein ehemaliges Klinikgebäude getötet. Mehrere Todesopfer gab es laut den örtlichen Behörden zudem bei Attacken auf Vororte von Kiew.

Im Bezirk Butscha wurde ein Supermarkt getroffen; dort wurden drei Menschen getötet und mindestens 13 verletzt. Im Bezirk Bila Zerkwa wurde ein Wohnhaus beschädigt. Hier gab es einen Toten. Nach einem Angriff im nördlich gelegenen Bezirk Wyschhorod werden Opfer unter den Trümmern vermutet.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.