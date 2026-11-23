Russische Angriffe auf die ukrainische Region Kiew. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

In der südost-ukrainischen Stadt Saporischschja wurden nach Behördenangaben drei Menschen bei einer Attacke auf ein ehemaliges Klinikgebäude getötet. Mindestens elf Todesopfer gab es laut den örtlichen Behörden zudem bei einer Attacke auf einen Wohnblock in der Stadt Dymer bei Kiew. Auch in anderen Regionen der Ukraine gab es Tote nach russischen Angriffen. In Dnipropetrowsk im Osten des Landes sind 350.000 Verbraucher ohne ‌Strom, nachdem Einrichtungen der Infrastruktur getroffen wurden.

Russische Behörden meldeten einen ukrainischen Drohnen- und Raketenangriff in der westrussischen Region Rostow. Dort wurde der Betrieb einer Ölraffinerie gestoppt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.