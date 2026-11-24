Russischer Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja (Kateryna Klochko/AP/dpa)

Wie der Chef der Gebietsverwaltung von Saporischschja im Onlinedienst Telegram weiter mitteilte, wurden zwei Wohnblöcke mit fünf und neun Etagen getroffen. Der ukrainische Zivilschutz erklärte, 15 Personen seien aus den Trümmern gerettet worden. In Korosten im Gebiet Schytomyr griff eine russische Drohne nach Angaben der ukrainischen Eisenbahn den Bahnhof an. Dabei seien ein Mensch getötet und zwei verletzt worden. Laut der ukrainischen Luftwaffe dauerten russische Drohnenangriffe in Teilen der Ukraine am Vormittag an.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte seinerseits mit, in der vergangenen Nacht seien 700 feindliche Drohnen abgewehrt worden. Derartige Zahlenangaben können nicht überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.