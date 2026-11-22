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Nach Angaben der Behörden wurde im Bezirk Butschansk ein Supermarkt getroffen. Dabei gab es zwei Todesopfer und drei Verletzte. Im Bezirk Zerkwa wurde demzufolge ein Wohnhaus getroffen. Hier starb ein Mann, vier weitere Bewohner wurden verletzt. In den Trümmern werden weitere Opfer vermutet.

Russland greift in letzter Zeit verstärkt Städte und zivile Ziele an. Präsident Putin hatte am Donnerstag angekündigt, die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die Krim-Brücke würden eine harte Antwort Moskaus nach sich ziehen. Die für die Versorgung der von Russland annektierten Halbinsel wichtige Brücke war durch die ukrainischen Attacken schwer beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.