Kiew wurde erneut von russischen Drohnen attackiert (Archivbild). (picture alliance / AP Photo / Efrem Lukatsky / Efrem Lukatsky)

Mehrere weitere wurden nach Angaben des örtlichen Rettungsdienstes verletzt. Ziel der Attacke war ein Produktions- und Lagergebäude im Umland von Kiew. Dort brach nach dem Drohneneinschlag ein Brand aus. Ein weiteres Todesopfer gab es in Saporischschja.

Im Raum Odessa wurden nach ukrainischen Angaben drei Einrichtungen zur Energieversorgung getroffen. Mehr als 30.000 Haushalte seien ohne Strom, teilte der Versorger mit.

Die Ukraine griff ihrerseits eine Industrieanlage in Mitschurinsk 300 Kilometer südöstlich von Moskau an.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.