Der Tatort auf dem Hauptplatz in Krakau wurde von Einsatzkräften abgesperrt. (Art Service / PAP / dpa)

Es deute alles darauf hin, dass der Mann von rechtsextremen Ideologien fasziniert sei, erklärte Polens Innenminister Kierwinski. In seinem Auto seien weitere Waffen gefunden worden. Der Mann hatte nach Polizeiangaben auf dem Hauptmarkt in der Altstadt aus einem Auto heraus das Feuer eröffnet und auf Menschen gezielt. Er habe Militärkleidung getragen und sei gefasst worden, als er versucht habe, zu entkommen. ⁠Dabei sei er von Polizisten angeschossen und anschließend in ein ⁠Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Schützen soll es sich um einen 25-jährigen polnischen Staatsbürger handeln.

Polens Ministerpräsident Tusk sprach von einem "tragischen" Vorfall. Er richte einen "eindringlichen Appell an Politikerinnen und Politiker aller Lager", diese Tragödie nicht "zu einem Instrument politischer Spielchen" zu machen. Tusk wollte noch am Abend in die polnische Großstadt reisen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.