Polen
Tote und Verletzte nach Schüssen in Krakau

In der polnischen Stadt Krakau hat ein Mann sechs Menschen erschossen und mindestens 15 Menschen verletzt. Zuvor soll er bereits drei weitere Menschen in seinem Wohnhaus getötet haben, wie Polens Mininsterpräsident Tusk mitteilte. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

    Mehrere Polizeiautos und Rettungswagen mit Blaulicht stehen auf dem Hauptmarkt in Krakau. Ein Polizist sperrt den Tatort mit einem Band ab.
    Der Tatort auf dem Hauptplatz in Krakau wurde von Einsatzkräften abgesperrt. (Art Service / PAP / dpa)
    Es deute alles darauf hin, dass der Mann von rechtsextremen Ideologien fasziniert sei, erklärte Polens Innenminister Kierwinski. In seinem Auto seien weitere Waffen gefunden worden. Der Mann hatte nach Polizeiangaben auf dem Hauptmarkt in der Altstadt aus einem Auto heraus das Feuer eröffnet und auf Menschen gezielt. Er habe Militärkleidung getragen und sei gefasst worden, als er versucht habe, zu entkommen. ⁠Dabei sei er von Polizisten angeschossen und anschließend in ein ⁠Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Schützen soll es sich um einen 25-jährigen polnischen Staatsbürger handeln.
    Polens Ministerpräsident Tusk sprach von einem "tragischen" Vorfall. Er richte einen "eindringlichen Appell an Politikerinnen und Politiker aller Lager", diese Tragödie nicht "zu einem Instrument politischer Spielchen" zu machen. Tusk wollte noch am Abend in die polnische Großstadt reisen.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.