Ein Wohnhaus nach einem ukrainischen Angriff in der russischer Stadt Woronesch (Archiv) (Ara Kilanyants / Kommersant Publis / Ara Kilanyants)

In der südlichen Region Rostow wurde dem Gouverneur zufolge ein Umspannwerk attackiert. Demnach wurde der Chefingenieur des Werks getötet. Wegen der Schäden sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Bei einem weiteren ukrainischen Angriff auf die Teilrepublik Tatarstan wurde laut Medienberichten ein großer Komplex der petrochemischen Industrie getroffen. Videos in sozialen Medien zeigen einen Großbrand. Nach offiziellen Angaben gibt es drei Verletzte.

Das russische Militär griff seinerseits ein Frachtschiff im ukrainischen Hafen Tschornomorsk an, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Das Schiff sei zur Versorgung der ukrainischen Armee genutzt worden. Seit mehr als viereinhalb Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.