Autorin Barbara Pachl-Eberhart, Regisseur Adrian Goiginger und Schauspielerin Valerie Pachner bei der Pemiere des Films "Vier minus drei" in München. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die Tragödie erzählt die wahre Geschichte von Barbara Pachl-Eberhart, der Autorin der Romanvorlage. Die professionelle Clownin verliert bei einem Autounfall ihren Partner und ihre beiden Kinder. Sie muss lernen, mit diesem Verlust weiterzuleben, und versucht, ihren Glauben an Humor, Hoffnung und Menschlichkeit nicht zu verlieren.

Die Hauptdarstellerin des Films, Valerie Pachner, erhielt in Kairo die Auszeichnung als beste Schauspielerin. Robert Stadlober wurde als bester Nebendarsteller geehrt.

Das Internationale Filmfestival in Kairo gilt als ältestes und wichtigstes Filmfestival Afrikas. Es feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Insgesamt waren zwölf Produktionen aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika im Rennen um die Goldene Pyramide.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.