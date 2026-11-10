Unter ihnen waren auch Staatspräsident Nawrocki und Regierungschef Tusk. Die Kundgebung begann auf dem Marktplatz, wo der Täter aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten eröffnet hatte. Er tötete sechs Menschen und verletzte 15 zu Teil lebensbedrohlich.
Der 24-jährige wurde von Polizisten niedergeschossen, er starb später im Krankenhaus. An seiner Wohnadresse wurden die Leichen seiner Eltern und seiner Schwester gefunden.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.