Auch Staatspräsident Nawrocki und Regierungschef Tusk nahmen an der Trauerveranstaltung teil. Die Kundgebung begann auf dem Marktplatz, auf dem der Täter am Samstag aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten eröffnet hatte. Sechs Menschen wurden getötet und 15 weitere verletzt.
Der 24-jährige Täter erlag nach Angaben der Polizei im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zuvor waren im Heimatort des Täters die Leichen der Eltern sowie der Schwester des Mannes gefunden worden.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.