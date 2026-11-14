Pontifikalrequiem und Staatsakt für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger in München. (Sven Hoppe / dpa POOL / dpa / Sven Hoppe)

Söder sagte in der Frauenkirche, Aiwanger sei nicht nur Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident gewesen, sondern auch ein echtes bayerisches Original, ein Vollblutpolitiker, ein Heimatmensch, naturverbunden und warmherzig. Landtagspräsidentin Aigner sagte, Aiwanger habe sich entschieden, sich selbst treu zu bleiben und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie bewundere ihn für seinen Scharfsinn. Zu dem Trauerstaatsakt waren neben Gästen aus der Bundes- und Landespolitik auch zahlreiche Bürger gekommen.

Der Bundes- und Landesvorsitzende der Freien Wähler war vor zehn Tagen tot in seinem Hotelzimmer in Berlin aufgefunden worden. Er starb im Alter von 55 Jahren eines natürlichen Todes. Der Leichnam soll nach Angaben von Aiwangers Lebensgefährtin in seiner niederbayerischen Heimat beigesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.