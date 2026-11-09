Nach Diwali-Fest

Feierlichkeiten zum indischen Diwali Festival - dabei wird traditionell auch viel Feuerwerk abgebrannt (Archivfoto). (imago/Pacific Press Agency)

Laut den Daten verschiedener Mess-Stationen in der Millionenstadt war die Feinstaubbelastung fast 60 Mal höher als der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Tageshöchstwert. Neu Delhi ist eine der Städte mit der weltweit schlechtesten Luftqualität. Das liegt vor allem an den Abgasen von Fahrzeugen und aus Industrieanlagen.

In den vergangenen Wochen hatten die Behörden Einschränkungen für den Verkehr angeordnet. Zudem durften zum Diwali-Fest nur bestimmte Feuerwerkskörper eingesetzt werden, die weniger Emissionen verursachen sollen. Viele Menschen hielten sich aber offenbar nicht daran. Feinstaub kann beim Einatmen in die Lunge und in den Blutkreislauf gelangen und Erkrankungen wie Asthma oder Lungenkrebs auslösen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.