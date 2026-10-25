Gewichtheber bei einer Weltmeisterschaft - hier der Deutsche Roberto Gutu in Manama in Bahrain im Jahr 2024. (IMAGO / Giorgio Scala / DBM Deepbluemedia / Insidefoto)

Diese Entscheidung gab der Gewichtheber-Weltverband IWF im schweizerischen Lausanne bekannt. Er ist damit der erste olympische Fachverband, der Russland seit Beginn des Krieges im Februar 2022 wieder die Ausrichtung einer sportlichen Großveranstaltung überträgt.

Der russische Gewichtheberverband bedankte sich beim IWF "für das entgegengebrachte Vertrauen". Russland verfüge über die notwendige Erfahrung und die Kapazitäten, um Wettkämpfe auf höchstem Niveau auszurichten, hieß es.

Wie der Weltverband weiter mitteilte, findet die Weltmeisterschaft 2029 im indischen Ahmedabad statt.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.