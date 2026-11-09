TV-Interview

Donald Trump (dpa / AP Photo / Alex Brandon)

Diese seien zu hart gewesen, sagte Trump dem Sender CBS. Er gehe davon aus, dass er mit den Demokraten eine Einigung über die Migrationspolitik ausarbeiten könne. Viele Menschen in den USA glaubten etwa, dass illegale Einwanderer nicht abgeschoben werden sollten, wenn sie einer geregelten Arbeit nachgingen. Für solche Fälle könnte es Sonderregelungen geben, insbesondere in der Landwirtschaft und Gastronomie.

Trump setzte in seiner zweiten Amtszeit zunächst massiv auf Razzien durch die Einwanderungsbehörde ICE. Der harte Kurs gegen Migranten ohne gültige Aufenthaltstitel führte in mehreren Großstädten zu Protesten. Danach fuhr die Regierung die Einsätze zurück.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.