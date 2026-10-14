US-Präsident Donald Trump (AFP / MANDEL NGAN)

Dies stehe kurz bevor, erklärte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Es gebe Experten, die davon ausgingen, dass die Menge an leicht verfügbarem Öl weitaus größer ⁠sei ⁠als in fast ⁠jedem anderen Land der Welt. Details zu den Plänen nannte Trump nicht.

Die ⁠Vereinigten Staaten hatten sich vor einiger Zeit mit Dänemark und Grönland ‌auf eine Ausweitung ihrer Militärpräsenz auf der Insel verständigt. Diese soll weiter souverän bleiben. In der Vergangenheit hatte Trump wiederholt ‌damit gedroht, das ‌strategisch wichtige Gebiet unter amerikanische Kontrolle zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.