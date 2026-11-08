Mittlerer Osten

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / CNP / AdMedia)

Es sei höchst unwahrscheinlich, dass er weitere Attacken anordnen werde, solange es Fortschritte bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gebe, sagte Trump dem Sender CNN. Er erklärte weiter, die USA hätten potenzielle Ziele für Angriffe auf die iranische Infrastruktur ausgemacht. Dazu gehörten zahlreiche Brücken, die man zerstören könne.

Nach Angaben des irakischen Außenministers Hussein haben die Vereinigten Staaten sein Land aufgefordert, Grenzübergänge zum Iran zu schließen. Das betreffe alle außer zwei Übergängen, sagte er dem Sender Al Jazeera. Der Befehlshaber des US-Regionalkommandos Centcom, Cooper, hatte zuvor erklärt, dass man versuchen wolle, den Transport von Waffen, bestimmter Güter und finanzieller Mittel in den Iran verhindern.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.