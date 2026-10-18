Parlamentswahl in Israel
Trump spricht Wahlempfehlung für Netanjahu aus

US-Präsident Trump hat dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu seine Unterstützung bei der anstehenden Parlamentswahl zugesichert.

    Benjamin Netanjahu und Donald Trump am 29.12.2025 in Trumps Privatresidenz Mar-a-lago in Florida. Sie schütteln Hände und Trump zeigt mit dem Finger der anderen Hand auf Netanjahu.
    US-Präsident Trump unterstützt den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu bei der Parlamentswahl. Hier sind die beiden Politiker im Jahr 2025 zu sehen. (Getty Images / Joe Raedle)
    In einer Wahlempfehlung auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, Netanjahu sei ein großartiger Partner für Frieden im Kampf gegen den Iran gewesen. Trumps Unterstützung gilt wegen seiner Beliebtheit in Israel als wichtig für Netanjahu und dessen Likud-Partei.
    In Israel wird am 27. Oktober ein neues Parlament gewählt. Es ist die erste Wahl seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel im Oktober 2023.
    Netanjahus Gegner werfen ihm wegen des Hamas-Angriffs Versagen vor. Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.