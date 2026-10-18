Parlamentswahl in Israel

In einer Wahlempfehlung auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, Netanjahu sei ein großartiger Partner für Frieden im Kampf gegen den Iran gewesen. Trumps Unterstützung gilt wegen seiner Beliebtheit in Israel als wichtig für Netanjahu und dessen Likud-Partei.
In Israel wird am 27. Oktober ein neues Parlament gewählt. Es ist die erste Wahl seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel im Oktober 2023.
Netanjahus Gegner werfen ihm wegen des Hamas-Angriffs Versagen vor. Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.