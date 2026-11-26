NATO-Generalsekretär Rutte (l.) und US-Präsident Trump (Archivbild) (AP)

Moskau ⁠müsse Handlungen vermeiden, die den Konflikt ⁠absichtlich oder unabsichtlich ausweiteten, ⁠teilten beide in ‌einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen im US-Bundesstaat Florida mit. Zudem sei es wichtig, so schnell ​wie möglich eine friedliche Lösung zu finden.

Die US-Regierung genehmigte den Verkauf von Rüstzeug zur Wartung der F-16-Kampfflugzeuge in der Ukraine. Das Geschäft im Wert von 622 Millionen Dollar werde von europäischen Partnern finanziert, teilte das Außenministerium in Washington mit. Die Mittel stammen demnach aus Belgien, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.